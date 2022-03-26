Франція, Греція та Туреччина збираються евакуювати всіх бажаючих із Маріуполя

Франція спільно з Грецією та Туреччиною мають намір провести "виключну гуманітарну операцію" в Маріуполі та евакуювати всіх, хто хоче покинути місто.

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Про це заявив французький президент Еммануель Макрон після саміту лідерів ЄС, повідомляє Le Figaro.

"Ми організуємо все у найкращих можливих умовах. У цьому місті з населенням понад 400 тисяч людей, ще 150 тисяч мешканців живуть у катастрофічних умовах", – повідомив Макрон.

За його словами, це питання він обговорював із президентом Зеленським та українською владою. Потім вестимемо переговори з російською стороною.

"Ми готуємося зробити це найближчими днями. Протягом 48 годин у мене будуть нові переговори з Путіним, щоб уточнити деталі", - заявив Макрон.