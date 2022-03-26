Франция, Греция и Турция собираются эвакуировать всех желающих из Мариуполя

Франция совместно с Грецией и Турцией намерена провести "исключительную гуманитарную операцию" в Мариуполе и эвакуировать всех, кто хочет покинуть город.

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Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон после саммита лидеров ЕС, сообщает Le Figaro.

"Мы организуем все в самых лучших возможных условиях. В этом городе с населением более 400 тысяч человек, еще 150 тысяч жителей живут в катастрофических условиях", – сообщил Макрон.

По его словам, этот вопрос он обсуждал с президентом Зеленским и украинскими властями. Потом будем вести переговоры с российской стороной.

"Мы готовимся сделать это в ближайшие дни. В течение 48 часов у меня будут новые переговоры с Путиным, чтобы уточнить детали", - заявил Макрон.

Отметим, в городе Мариуполь уже много дней идут бои. В результате боевых действий и постоянных бомбежек российской армии от 80 до 90 % инфраструктуры города повреждены. По данным Мариупольского городского совета количество погибших мирных жителей больше 2000.

Враг постоянно разрушает Мариуполь, хаотично наносит удары по всему городу. 16 марта военный самолет вражеской армии РФ целенаправленно сбросил мощную бомбу на Мариупольский драматический театр. В этот момент в нем прятались сотни мирных жителей. Позже выяснилось, что бомбоубежище выдержало удар и люди, находящиеся в нем, остались живы.

Но 25 марта Мариупольский городской совет со ссылкой на очевидцев сообщает, что в результате бомбардировки драматического театра в Мариуполе могли погибнуть до 300 человек, но точное количество жертв сложно подсчитать, так как в городе продолжают идти ожесточенные бои.

Украинские власти каждый день пытаются вывезти мирных людей из Мариуполя по "зеленым коридорам". Мариупольцы активно выезжают из города своим транспортом.

За день из Мариуполя обычно выезжают сотни частных авто, несмотря на большие трудности и обстрелы со стороны российских войск.