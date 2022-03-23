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Российские войска нанесли авиаудар по зданию Художественного музея в Мариуполе

Российские войска нанесли авиаудар по зданию Художественного музея в Мариуполе
Художественный музей в Мариуполе им. Куинджи до авиаудара

Оккупанты уничтожили здание Художественного музея им. Архипа Куинджи в Мариуполе. Военные нанесли точный авиаудар, в результате музей разрушен. 

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Об этом сообщил глава Национального союза художников Украины Константин Чернявский, передает "Локальная история".

Известно, что в момент бомбардировки в музее не было оригиналов работ Куинджи. Однако там были картины других известных украинских художников.

В частности, Россия уничтожила работы Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, а также Михаила Дерегуса, Андрея Коцки, Николая Бендрика, Леонида Гади.

В музеи хранились и картины современников. В частности, в момент бомбардировки там были работы Василия Коренчука, Александра Бондаренко, Людмилы Масальской, Олега Ковалева, Владимира Харакоза, Сергея Баранника

В целом в разрушенном мариупольском музеи хранилось около 2000 экспонатов, среди которых произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, графика и скульптура.

Враг продолжает разрушать Мариуполя, хаотично наносит удары по всему городу. 16 марта военный самолет вражеской армии РФ целенаправленно сбросил мощную бомбу на Мариупольский драматический театр. В этот момент в нем прятались сотни мирных жителей. Позже выяснилось, что бомбоубежище выдержало удар и люди, находящиеся в нем, остались живы.

19 марта российская авиация сбросила бомбы на школу искусств №12, которая расположена в Левобережном районе Мариуполя. Военные разрушили здание.

Автор:
Вита Молодан