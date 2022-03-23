Российские войска нанесли авиаудар по зданию Художественного музея в Мариуполе

Оккупанты уничтожили здание Художественного музея им. Архипа Куинджи в Мариуполе. Военные нанесли точный авиаудар, в результате музей разрушен.

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Об этом сообщил глава Национального союза художников Украины Константин Чернявский, передает "Локальная история".

Известно, что в момент бомбардировки в музее не было оригиналов работ Куинджи. Однако там были картины других известных украинских художников.

В частности, Россия уничтожила работы Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, а также Михаила Дерегуса, Андрея Коцки, Николая Бендрика, Леонида Гади.

В музеи хранились и картины современников. В частности, в момент бомбардировки там были работы Василия Коренчука, Александра Бондаренко, Людмилы Масальской, Олега Ковалева, Владимира Харакоза, Сергея Баранника

В целом в разрушенном мариупольском музеи хранилось около 2000 экспонатов, среди которых произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, графика и скульптура.

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