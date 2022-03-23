Російські війська завдали авіаудару по будівлі Художнього музею у Маріуполі

Окупанти знищили будівлю Художнього музею ім. Архіпа Куїнджі в Маріуполі. Військові завдали точного авіаудару, внаслідок чого музей зруйнований.

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Про це повідомив голова Національної спілки художників України Костянтин Чернявський, передає "Локальна історія".

Відомо, що в момент бомбардування у музеї не було оригіналів робіт Куїнджі. Проте, там були картини інших відомих українських художників.

Росія знищила роботи Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, а також Михайла Дерегуса, Андрія Коцьки, Миколи Бендрика, Леоніда Гаді.

У музеї зберігалися картини сучасників. Зокрема, у момент бомбардування там були роботи Василя Коренчука, Олександра Бондаренка, Людмили Масальської, Олега Ковальова, Володимира Харакоза, Сергія Баранника.

Загалом у зруйнованому маріупольському музеї зберігалося близько 2000 експонатів, серед яких твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, графіка та скульптура.

Ворог продовжує руйнувати Маріуполя, хаотично завдає ударів по всьому місту. 16 березня військовий літак ворожої армії РФ цілеспрямовано скинув потужну бомбу на Маріупольський драматичний театр. У цей момент у ньому ховалися сотні мирних мешканців. Пізніше з'ясувалося, що бомбосховище витримало удар, і люди, які перебували у ньому, залишилися живими.

19 березня російська авіація скинула бомби на школу мистецтв №12, розташовану в Лівобережному районі Маріуполя. Військові зруйнували будівлю.