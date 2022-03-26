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Суспільство
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У Запорізькій області окупанти заблокували рух машин біженців із Маріуполя

У Запорізькій області окупанти заблокували рух машин біженців із Маріуполя

Біля Василівки Запорізької області окупанти заблокували рух колони автомобілів біженців із Маріуполя, у пробці є "швидкі" з пораненими дітьми.

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Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"На "гарячу лінію" надходять численні звернення від родичів осіб, які опинилися в пастці російських окупантів. Поблизу Василівки Запорізької області рашисти заблокували проїзд та створили багатокілометрову пробку з автомобілів біженців із Маріуполя", — повідомила Денисова.

За її словами, у колоні евакуаційні автобуси, які вивозять людей із Бердянська до Запоріжжя.

"У черзі стоять і карети "швидких" із пораненими дітьми. Люди вже дві доби перебувають без води та продуктів харчування", — зазначила омбудсмен.

Вона наголосила, що російські окупанти проводять посилений огляд тих, хто перетинає їхній блокпост, і створюють перешкоди для руху колони.

"Дії Росії є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікуються як військовий злочин згідно з Римським статутом кримінального суду", — заявила Денисова.

Вона закликала міжнародне співтовариство – держави та міжнародні організації – негайно засудити грубе порушення Росією пересування гуманітарних коридорів.

"Шановні громадяни! Є домовленість з представництвом Міжнародного Комітету Червоного Хреста про доставку людям, які опинилися в пробці, продуктів харчування вода та ліки. Наразі тривають важкі переговори щодо пропуску колони", — зазначила Денисова.

Зазначимо, Франція спільно з Грецією та Туреччиною мають намір провести "виключну гуманітарну операцію" в Маріуполі та евакуювати всіх, хто хоче залишити місто.

Українська влада щодня намагається вивезти мирних людей з Маріуполя "зеленими коридорами". Маріупольці активно виїжджають із міста своїм транспортом. За день із Маріуполя зазвичай виїжджають сотні приватних авто, незважаючи на великі труднощі та обстріли з боку російських військ.

Автор:
Світлана Манько