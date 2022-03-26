В Запорожской области оккупанты заблокировали движение машин беженцев из Мариуполя

Возле Васильевки Запорожской области оккупанты заблокировали движение колонны автомобилей беженцев из Мариуполя, в пробке есть "скорые" с ранеными детьми.

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"На "горячую линию" поступают многочисленные обращения от родственников лиц, оказавшихся в ловушке российских оккупантов. Вблизи Васильевки Запорожской области рашисты заблокировали проезд и создали многокилометровую пробку из автомобилей беженцев из Мариуполя", — сообщила Денисова.

По ее словам, в колонне эвакуационные автобусы, которые вывозят людей из Бердянска в Запорожье.

"В очереди стоят и кареты "скорых" с ранеными детьми. Люди уже двое суток находятся без воды и продуктов питания", — отметила омбудсмен.

Она подчеркнула, что российские оккупанты проводят усиленный досмотр тех, кто пересекает их блокпост, и создают препятствия для движения колонны.

"Действия России являются грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как военное преступление согласно Римскому статуту уголовного суда", — заявила Денисова.

Она призвала международное сообщество — государства и международные организации — немедленно осудить грубое нарушение Россией передвижения гуманитарных коридоров.

"Уважаемые граждане! Есть договоренность с представительством Международного Комитета Красного Креста о доставке людям, оказавшимся в пробке, продуктов питания вода и лекарства. В настоящее время продолжаются трудные переговоры о пропуске колонны", — отметила Денисова.

Отметим, Франция совместно с Грецией и Турцией намерены провести "исключительную гуманитарную операцию" в Мариуполе и эвакуировать всех, кто хочет покинуть город.

Украинские власти каждый день пытаются вывезти мирных людей из Мариуполя по "зеленым коридорам". Мариупольцы активно выезжают из города своим транспортом. За день из Мариуполя обычно выезжают сотни частных авто, несмотря на большие трудности и обстрелы со стороны российских войск.