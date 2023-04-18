Украина отозвала своего посла из Беларуси: какова причина

МИД Украины осуждает проведение Александром Лукашенко встречи 18 апреля в Минске с Денисом Пушилиным как попытку легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке, и отзывает посла.

Об этом говорится в заявлении МИД.

"Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ", - сообщает ведомство.

Принято решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима для консультаций.

Украина подчеркивает, что Минск должен воздерживаться от подобных шагов.

Напомним, ранее в ответ на заявления министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Беларусь под призывами об объявлении перемирия в Украине по сути предлагает Киеву не сопротивляться и дать России "дорезать себя". Подоляк подчеркнул, что Беларусь косвенно участвует в войне на стороне России, предоставляя военную и гражданскую инфраструктуру, территорию, воздушное пространство, полигоны, складские запасы оружия россиянам для убийства украинцев.