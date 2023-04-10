Если нападет НАТО: Лукашенко хочет получить гарантии, что РФ защитит Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил министру обороны России в понедельник, что хочет получить гарантии того, что Москва защитит его страну в случае нападения. Вопрос звучал так, что в случае агрессии против Белоруссии РФ будет защищать Беларусь как свою территорию.

По словам Лукашенко, он ранее обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, который, по его словам, согласился с ним, что такие гарантии безопасности необходимы и должны быть формализованы, пишет Reuters.

Лукашенко заявил, что приобщился к тренировке войск настолько, насколько это было необходимо, и вместе российскими офицерами готовят солдат "как положено".

Отмечается, что самопровозглашенный лидер Беларуси боится нападения со стороны НАТО, поскольку якобы видит, что поляки и литовцы начали двигаться в сторону страны. По его мнению, размещение контингента российских войск на территории Белоруссии – это хорошая помощь и поддержка для белорусской армии.

Беларусь, где находится контингент российских войск, предложила помощь Москве во время ее военной кампании в Украине, которую Россия называет "специальной военной операцией".

С конца прошлого года шквал военных учений и визитов высокопоставленных российских чиновников вызвали предположение, что Белоруссия может формально присоединиться к новой атаке на Украину.

Лукашенко постоянно отрицал такие намерения, но заявил, что Беларусь ответит на какие-либо вторжения на ее территорию или попытки разжигать беспорядки, а российские войска здесь находятся для защиты страны.

3 апреля по поручению Лукашенко была начата проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси, руководство возложено на госсекретариат Совбеза.