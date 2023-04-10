Якщо нападе НАТО: Лукашенко хоче отримати гарантії, що РФ захистить Білорусь

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив міністру оборони Росії в понеділок, що хоче отримати гарантії того, що Москва захистить його країну в разі нападу. Питання звучало так, що в разі агресії проти Білорусі РФ буде захищати Білорусь як свою територію.

За словами Лукашенка, він раніше обговорював це питання з президентом Росії Володимиром Путіним, який, за його словами, погодився з ним, що такі гарантії безпеки необхідні та мають бути формалізовані, пише Reuters.

Лукашенко заявив, що долучився до тренування військ настільки, наскільки це було необхідно, і разом російськими офіцерами готують солдат "як годиться".

Зазначається, що самопроголошенй лідер Білорусі боїться нападу з боку НАТО, оскільки ніби-то бачить, що поляки і литовці почали рухатися в бік країни. На його думку, розміщення контингенту російських військ на території Білорусі - це хороша допомога і підтримка для білоруської армії.

Білорусь, де зараз знаходиться контингент російських військ, запропонувала допомогу Москві під час її військової кампанії в Україні, яку Росія називає "спеціальною військовою операцією".

З кінця минулого року шквал військових навчань і візитів високопоставлених російських чиновників викликали припущення, що Білорусь може формально приєднатися до нової атаки на Україну.

Лукашенко постійно заперечував такі наміри, але заявив, що Білорусь відповість на будь-які вторгнення на її територію або спроби розпалювати заворушення, а російські війська тут знаходяться для захисту країни.

3 квітня за дорученням Лукашенка було розпочато перевірку бойової готовності збройних сил Білорусі, керівництво покладено на держсекретаріат ради безпеки.