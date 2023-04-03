- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
В Білорусі перевіряють боєготовність армії
3 квітня за дорученням Лукашенка розпочато перевірку бойової готовності збройних сил Білорусі, керівництво покладено на держсекретаріат ради безпеки.
Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.
"Заходи носять комплексний характер і дадуть змогу визначити спроможність командирів керувати підлеглими військовими частинами та підрозділами під час їх приведення у вищі ступені бойової готовності, а також готовність військових частин виконувати завдання за призначенням у встановлені терміни", - йдеться в повідомленні.
Загальне керівництво перевіркою покладено на державний секретаріат ради безпеки Білорусі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Під час перевірки заплановано пересування військової техніки.
Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував припинити бойові дії в Україні "обом сторонам конфлікту" - має бути оголошено перемир'я без права переміщення техніки та перекидання зброї.