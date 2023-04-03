В Білорусі перевіряють боєготовність армії

3 квітня за дорученням Лукашенка розпочато перевірку бойової готовності збройних сил Білорусі, керівництво покладено на держсекретаріат ради безпеки.

Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

"Заходи носять комплексний характер і дадуть змогу визначити спроможність командирів керувати підлеглими військовими частинами та підрозділами під час їх приведення у вищі ступені бойової готовності, а також готовність військових частин виконувати завдання за призначенням у встановлені терміни", - йдеться в повідомленні.

Загальне керівництво перевіркою покладено на державний секретаріат ради безпеки Білорусі.

Під час перевірки заплановано пересування військової техніки.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував припинити бойові дії в Україні "обом сторонам конфлікту" - має бути оголошено перемир'я без права переміщення техніки та перекидання зброї.