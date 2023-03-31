Кулеба назвав аморальним рішення допустити російських і білоруських тенісистів на "Вімблдон"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Британської асоціації тенісу допустити росіян та білорусів до "Вімблдону" у нейтральному статусі.

"Рішення Вімблдону дозволити російським і білоруським гравцям змагатися є аморальним. Чи припинила Росія свою агресію або звірства? Ні, просто Вімблдон вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину", - написав він.

Кулеба закликав уряд Великої Британії відмовити російським та білоруським гравцям у візах.

Раніше у п’ятницю стало відомо, що організатори одного з найголовніших тенісних турнірів світу "Вімблдону" скасували заборону на участь російських та білоруських тенісистів.

Водночас для участі в турнірі тенісисти з РФ і Білорусі будуть зобов’язані підписати "декларацію про нейтралітет" і не отримувати фінансування від своїх держав.

Українські спортсмени не змагатимуться на міжнародних турнірах, де будуть представлені атлети з росії чи білорусі. Відповідне рішення ухвалене Кабінетом Міністрів України.

Європейські Ігри в Польщі також відбудуться без участі спортсменів з Росії та Білорусі. Президент оргкомітету Європейських ігор у Польщі, які пройдуть у Кракові цього літа Марцін Новак продемонстрував чітку позицію щодо учасників з РФ та Білорусі - вони не будуть допущені до змагань.