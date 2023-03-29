Європейські Ігри в Польщі відбудуться без участі спортсменів з Росії та Білорусі

Президент оргкомітету Європейських ігор у Польщі, які пройдуть у Кракові цього літа Марцін Новак продемонстрував чітку позицію щодо учасників з РФ та Білорусі - вони не будуть допущені до змагань.

"Учасники, які представляють Російську Федерацію та Білорусь, не будуть присутні на наших Іграх ні під яким приводом, ні за іншою процедурою, ні за яких обставин", - цитує слова президента польське видання RMF24.

Він наголосив, що якщо краківські Європейські ігри позбавлять кваліфікаційного рангу до Олімпійських ігор, то змагання в окремих дисциплінах просто не відбудуться. У Польщі абсолютно не згодні з рішенням МОК зробити винятки для деяких спортсменів.

Міністри спорту 35 країн висловили тверду незгоду із можливим допуском росіян та білорусів до міжнародних змагань. Серед них була і Польща, а також США, Велика Британія, Німеччина, Японія та Франція.

Вчора Міжнародний олімпійський комітет запропонував допускати російських та білоруських спортсменів до участі у змаганнях тільки як нейтральних спортсменів під білим прапором. У Польщі на таку заяву відреагували дуже негативно.

В свою чергу, мер Парижа також не підтримує рішення, щоб російські спортсмени брали участь у Олімпійських іграх 2024 року, які будуть проходити у столиці Франції.