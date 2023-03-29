Европейские игры в Польше состоятся без участия спортсменов из России и Беларуси

Президент оргкомитета Европейских игр в Польше, которые пройдут в Кракове этим летом, Марцин Новак продемонстрировал четкую позицию по отношению к участникам из РФ и Беларуси - они не будут допущены к соревнованиям.

"Участники, представляющие Российскую Федерацию и Беларусь, не будут присутствовать на наших Играх ни под каким предлогом, ни по другой процедуре, ни при каких обстоятельствах", - цитирует слова президента польское издание RMF24.

Он подчеркнул, что если краковские Европейские игры лишат квалификационного ранга к Олимпийским играм, то соревнования по отдельным дисциплинам просто не состоятся. В Польше совершенно не согласны с решением МОК сделать исключения для некоторых спортсменов.

Министры спорта 35 стран выразили жесткое несогласие с возможным допуском россиян и белорусов к международным соревнованиям. Среди них были и Польша, а также США, Великобритания, Германия, Япония и Франция.

Международный олимпийский комитет предложил допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях только как нейтральных спортсменов под белым флагом. В Польше на такое заявление отреагировали очень отрицательно.

В свою очередь, мэр Парижа также не поддерживает решение о том, чтобы российские спортсмены принимали участие в Олимпийских играх 2024 года, которые будут проходить в столице Франции.