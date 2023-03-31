Кулеба назвал безнравственным решение допустить российских и белорусских теннисистов на "Уимблдон"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Британской ассоциации тенниса допустить россиян и белорусов в "Уимблдон" в нейтральном статусе.

"Решение Уимблдона позволить российским и белорусским игрокам соревноваться аморально. Прекратила ли Россия свою агрессию или зверства? Нет, просто Уимблдон решил пойти навстречу двум соучастникам преступления", - написал он.

Кулеба призвал правительство Великобритании отказать российским и белорусским игрокам в визах.

Ранее в пятницу стало известно, что организаторы одного из главных теннисных турниров мира "Уимблдона" отменили запрет на участие российских и белорусских теннисистов.

В то же время, для участия в турнире теннисисты из РФ и Беларуси будут обязаны подписать "декларацию о нейтралитете" и не получать финансирование от своих государств.

Украинские спортсмены не будут соревноваться на международных турнирах, где будут представлены атлеты из России или Белоруссии. Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров Украины.

Европейские игры в Польше также пройдут без участия спортсменов из России и Беларуси. Президент оргкомитета Европейских игр в Польше, которые пройдут в Кракове этим летом, Марцин Новак продемонстрировал четкую позицию по отношению к участникам из РФ и Беларуси - они не будут допущены к соревнованиям.