ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
ЕБРР - поддержка наших ЕБРР - поддержка наших
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Общество
Дата публикации

Украинских спортсменов не пустят на соревнования с участием россиян и белорусов

Фехтование, спорт, НОК
Фото: НОК Украины

Спортсменам из Украины нельзя будет соревноваться на турнирах, где будут участвовать представители из России или Беларуси.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на министра Кабинета Министров Украины Олега Немчинова в эфире телемарафона "Єдині Новини".

Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров, оно было подано по предложению министра молодежи и спорта, президента НОК Украины Вадима Гутцайта.

Решение распространяется на все соревнования, включая отборочные старты на Олимпиаду-2024. На сайте правительства Украины оно еще не опубликовано.

"На заседании правительства принято протокольное решение по предложению коллеги Гутцайта о том, что мы участвуем в отборочных соревнованиях (на Олимпиаду-2024) только там, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федераций статуса национального", – заявил Немчинов.

Подробного объяснения, как будет действовать решение, нет. На одном и том же старте могут проходить соревнования в личных и командных стартах – неизвестно, будет ли распространяться запрет на весь турнир.

Это решение – ответ на обновленные рекомендации МОК по участию в соревнованиях спортсменов из России и Беларуси.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет предложил допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях только как нейтральных спортсменов под белым флагом. В ответ на это Минспорта осудило изменение позиции МОК по недопуску российских и белорусских атлетов.