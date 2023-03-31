Украинских спортсменов не пустят на соревнования с участием россиян и белорусов

Спортсменам из Украины нельзя будет соревноваться на турнирах, где будут участвовать представители из России или Беларуси.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на министра Кабинета Министров Украины Олега Немчинова в эфире телемарафона "Єдині Новини".

Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров, оно было подано по предложению министра молодежи и спорта, президента НОК Украины Вадима Гутцайта.

Решение распространяется на все соревнования, включая отборочные старты на Олимпиаду-2024. На сайте правительства Украины оно еще не опубликовано.

"На заседании правительства принято протокольное решение по предложению коллеги Гутцайта о том, что мы участвуем в отборочных соревнованиях (на Олимпиаду-2024) только там, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федераций статуса национального", – заявил Немчинов.

Подробного объяснения, как будет действовать решение, нет. На одном и том же старте могут проходить соревнования в личных и командных стартах – неизвестно, будет ли распространяться запрет на весь турнир.

Это решение – ответ на обновленные рекомендации МОК по участию в соревнованиях спортсменов из России и Беларуси.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет предложил допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях только как нейтральных спортсменов под белым флагом. В ответ на это Минспорта осудило изменение позиции МОК по недопуску российских и белорусских атлетов.