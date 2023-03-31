Українських спортсменів не пустять на змагання з участю росіян та білорусів

Спортсменам з України не можна буде змагатися на турнірах, де будуть брати участь представники з Росії чи Білорусі.

Про це повідомляє "Суспіьне" із посиланням на міністра Кабінету Міністрів України Олега Немчінова в ефірі телемарафону "Єдині Новини".

Відповідне рішення ухвалене Кабінетом Міністрів, воно було подане за пропозицією міністра молоді та спорту, президента НОК України Вадима Гутцайта.

Рішення поширюється на усі змагання, включно з відбірковими стартами на Олімпіаду-2024. На сайті уряду України воно ще не опубліковане.

"На засіданні уряду ухвалене протокольне рішення за пропозицією колеги Гутцайта про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях (на Олімпіаду-2024) тільки там, де нема росіян. Відповідно, участь поза межами цих критеріїв може бути підставою для позбавлення федерацій статусу національної", – заявив Немчінов.

Детального пояснення, як саме діятиме рішення, немає. На одному й тому ж старті можуть проходити змагання в особистих та командних стартах – невідомо, чи поширюватиметься заборона на увесь турнір.

Це рішення – відповідь на оновлені рекомендації МОК щодо участі в змаганнях спортсменів з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет запропонував допускати російських та білоруських спортсменів до участі у змаганнях тільки як нейтральних спортсменів під білим прапором. У відповідь на це Мінспорту засудило зміну позиції МОК щодо недопуску російських і білоруських атлетів.