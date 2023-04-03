В Беларуси проверяют боеготовность армии

3 апреля по поручению Лукашенко начата проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси, руководство возложено на госсекретариат Совбеза.

Об этом сообщает Министерство обороны Белоруссии.

"Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями во время их приведения в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по назначению в установленные сроки", - говорится в сообщении.

Общее руководство проверкой возложено на государственный секретариат Совбеза Беларуси.

В ходе проверки запланировано передвижение военной техники.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил прекратить боевые действия в Украине "обеим сторонам конфликта" - должно быть объявлено перемирие без права перемещения техники и опрокидывания оружия.