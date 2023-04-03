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В Беларуси проверяют боеготовность армии
3 апреля по поручению Лукашенко начата проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси, руководство возложено на госсекретариат Совбеза.
Об этом сообщает Министерство обороны Белоруссии.
"Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями во время их приведения в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по назначению в установленные сроки", - говорится в сообщении.
Общее руководство проверкой возложено на государственный секретариат Совбеза Беларуси.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В ходе проверки запланировано передвижение военной техники.
Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил прекратить боевые действия в Украине "обеим сторонам конфликта" - должно быть объявлено перемирие без права перемещения техники и опрокидывания оружия.