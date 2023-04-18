Україна відкликала свого посла з Білорусі: яка причина

МЗС України засуджує проведення Олександром Лукашенком зустрічі 18 квітня в Мінську з Денисом Пушиліним як спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку, й відкликає посла.

Про це йдеться в заяві МЗС.

"Вважаємо зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими і міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ", - повідомляє відомство.

Ухвалено рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима для консультацій.

Україна наголошує, що Мінськ має утримуватися від подібних кроків.

Нагадаємо, раніше у відповідь на заяви міністра закордонних справ Білорусі Сергія Алейника радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Білорусь під закликами про оголошення перемир'я в Україні по суті пропонує Києву не чинити опір і дати Росії "дорізати себе". Подоляк наголосив, що Білорусь опосередковано бере участь у війні на стороні Росії, надаючи військову та громадянську інфраструктуру, територію, повітряний простір, полігони, складські запаси зброї росіянам для вбивства українців.