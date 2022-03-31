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Украинские воины уничтожили еще 10 танков и 4 самолета войск РФ

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Российский танк. Фото: Генштаб ВСУ

Враг продолжает попытки наступления на Донбассе — за сутки он предпринял пять атак. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Украинская армия нанесла противнику значительный урон: уничтожила 10 танков, 15 артиллерийских систем, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники. Противник понес потери и в живой силе. Воздушные силы поразили 4 самолета, БПЛА и 2 крылатые ракеты противника.

На территории Беларуси зафиксировано перемещение военной техники ВС РФ, вероятно, с целью перегруппировки подразделений и создания резерва для восполнения потерь действующих на территории Украины группировок.

Морально-психологическое состояние войск оккупантов имеет тенденцию к ухудшению. Отмечены многочисленные случаи отказа в дальнейшем прохождении службы и нежелание подписывать контракты военнослужащими срочной службы.

Руководство РФ рассматривает формирование на захваченных территориях оккупационных органов власти. Для этого на территории России отбирают сотрудников силовых структур, прокуратур и судов для направления на территорию Украины.

Напомним, Вооруженные силы РФ за 35 дней войны уничтожили около 15% жилого фонда Харькова. Но украинские военные от обороны уже перешли к наступлению и постепенно оттесняют оккупантов от города.

Оккупанты продолжают наносить удары по украинским складам топлива. Так, 30 марта они уничтожили ракетами нефтебазу в Днепре.

Автор:
Сергей Горелов