Українські воїни знищили ще 10 танків та 4 літаки військ РФ

Ворог продовжує спроби наступу на Донбасі - за добу він зробив п'ять атак. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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Українська армія завдала противнику значних втрат: знищила 10 танків, 15 артилерійських систем, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки. Противник зазнав втрат і в живій силі. Повітряні сили вразили 4 літаки, БПЛА та 2 крилаті ракети супротивника.

На території Білорусі зафіксовано переміщення військової техніки ЗС РФ, ймовірно, з метою перегрупування підрозділів та створення резерву для поповнення втрат угруповань, що діють на території України.

Морально-психологічний стан військ окупантів має тенденцію до погіршення. Відзначено численні випадки відмови у подальшому проходженні служби та небажання підписувати контракти військовослужбовцями строкової служби.

Керівництво РФ розглядає формування захоплених територіях окупаційних органів влади. Для цього на території Росії відбирають співробітників силових структур, прокуратур та судів для направлення на територію України.

Нагадаємо, Збройні сили РФ за 35 днів війни знищили близько 15% житлового фонду Харкова. Але українські військові від оборони вже перейшли до наступу та поступово відтісняють окупантів від міста.

Окупанти продовжують завдавати ударів по українським складам палива. Так, 30 березня вони знищили ракетами нафтобазу у Дніпрі.