Зеленський попросив у Норвегії системи ППО та протикорабельні ракети "Гарпун"

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту та народу Норвегії повідомив партнерам, що прямо зараз українським військовим потрібна протикорабельна зброя та протиповітряні системи, засоби ураження бронетехніки та артилерійські системи для відбиття російської агресії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Перше і головне: ця зброя. Свобода має бути озброєною не гірше за тиранію. Я буду дуже конкретним: ми втрачаємо людей, міста, вони руйнуються. Тому я хочу назвати ясно, що нам потрібно. Зокрема, протикорабельна зброя, ракети "Гарпун", а також протиповітряні системи", - сказав глава держави.

Він зазначив, що цю зброю Норвегія може передати Україні для захисту свободи усієї Європи. Особливо це важливо зараз, коли РФ перекидає війська та проводить перебазування своїх військових угруповань.

"Вся зброя, якою ви можете допомогти нам, буде використана тільки для захисту нашої свободи та вашої свободи, безпеки", - додав президент.

Раніше Норвегія вже передавала військову допомогу Україні. Тоді наша країна отримала близько 2 тисяч протитанкових засобів M72 (одноразовий ручний протитанковий гранатомет).

Зазначимо, що це рішення скасувало політику відмови від постачання зброї до країн, що не входять до НАТО, які перебувають у стані війни або перебувають під загрозою збройного конфлікту, що проводиться Норвегією з 1950-х років.