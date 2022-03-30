Норвегія надасть Україні 20 млн євро на соціальні виплати

Норвегія виділить 200 млн норвезьких крон (20 млн євро), щоб допомогти українському уряду продовжувати надавати критично важливі послуги, такі як виплата зарплат, пенсій та соціальної допомоги.

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Про це повідомив уряд Норвегії, пише "Європейська правда".

"Фінансування буде спрямоване на виплату заробітної плати медичному персоналу, вчителям та працівникам бюджетної сфери, а також на виплату пенсій та соціальної допомоги", — йдеться у повідомленні на сайті уряду Норвегії.

Кошти буде направлено через пакет екстреного фінансування Світового банку для України.

"Атака Росії на Україну дуже впливає на українську економіку. Норвегія тепер використовує 200 млн норвезьких крон із підтримки, яку ми виділили для цього конфлікту, для надання прямої допомоги українській владі. Ці кошти принесуть велику користь", — сказала міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельдт.

Зазначимо, що Норвегія надасть Україні близько 2 тисяч протитанкових засобів M72 (одноразовий ручний протитанковий гранатомет).

Крім цього, 27 лютого Норвегія оголосила, що виведе свій суверенний фонд, найбільший у світі, з Росії, і пообіцяла надіслати Україні каски, бронежилети та інше спорядження.