Норвегия предоставит Украине 20 млн евро на социальные выплаты

Норвегия выделит 200 млн норвежских крон (20 млн евро), чтобы помочь украинскому правительству продолжать предоставлять критически важные услуги, такие как выплата зарплат, пенсий и социальных пособий.

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Об этом сообщило правительство Норвегии, пишет "Европейская правда".

"Финансирование будет направлено на выплату заработной платы медицинскому персоналу, учителям и работникам бюджетной сферы, а также на выплату пенсий и социальных пособий", — говорится в сообщении на сайте правительства Норвегии.

Средства будут направлены через пакет экстренного финансирования Всемирного банка для Украины.

"Атака России на Украину оказывает сильное влияние на украинскую экономику. Норвегия теперь использует 200 млн норвежских крон из поддержки, которую мы выделили для этого конфликта, для оказания прямой помощи украинским властям. Эти средства принесут большую пользу", — сказала министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Отметим, Норвегия предоставит Украине около 2 тысяч противотанковых средств M72 (одноразовый ручной противотанковый гранатомет).

Кроме этого, 27 февраля Норвегия объявила, что выведет свой суверенный фонд, крупнейший в мире, из России, и пообещала отправить Украине каски, бронежилеты и другое снаряжение.