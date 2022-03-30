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Зеленский запросил у Норвегии системы ПВО и противокорабельные ракеты "Гарпун"

Зеленский запросил у Норвегии системы ПВО и противокорабельные ракеты "Гарпун"

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к парламенту и народу Норвегии сообщил партнерам, что прямо сейчас украинским военным нужно противокорабельное оружие и противовоздушные системы, средства поражения бронетехники и артиллерийские системы для отражения российской агрессии.

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"Первое и главное: это оружие. Свобода должна быть вооруженной не хуже тирании. Я буду очень конкретным: мы теряем людей, города, они рушатся. Поэтому я хочу назвать ясно, что нам нужно. В частности, противокорабельное оружие, ракеты "Гарпун", а также противовоздушные системы", — сказал глава государства.

Он отметил, что это оружие Норвегия может передать Украине для защиты свободы всей Европы. Особенно это важно сейчас, когда РФ перебрасывает войска и проводит перебазировку своих военных группировок.

"Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы и вашей свободы, безопасности", - добавил президент.

Ранее Норвегия уже передавала военную помощь Украине. Тогда наша страна получила около 2 тысяч противотанковых средств M72 (одноразовый ручной противотанковый гранатомет).

Отметим, что  это решение отменило проводимую Норвегией с 1950-х годов политику отказа от поставок оружия в страны, не входящие в НАТО, которые находятся в состоянии войны или находятся под угрозой вооруженного конфликта.

Автор:
Вита Молодан