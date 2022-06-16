В Госдепартаменте сообщают о третьем пропавшем американце на войне в Украине

В Государственном департаменте США заявили о третьем американце, который отправился в Украину для борьбы с Россией и в последние недели был идентифицирован как пропавший без вести.

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Об этом пишет CNN, цитируя представителя Госдепартамента Нед Прайс на брифинге для прессы.

"Есть сообщения об еще одном американце, местонахождение которого неизвестно. Я не могу говорить о специфике этого дела. К сожалению, мы не знаем всех подробностей этого дела", - рассказал Нед Прайс.

По его словам, департамент находится в контакте с семьями двух других граждан США, которые были захвачены в Украине, а также с украинскими властями и Международным комитетом Красного Креста.

"Мы продолжаем всеми возможными способами призывать американских граждан не ездить в Украину из-за сопутствующих опасностей, которые представляет продолжающаяся агрессия России", - сказал Прайс.

В то же время он отметил, что США не связываются с Россией по поводу пропавших без вести американцев, потому что у них пока нет веских оснований полагать, что они были захвачены русскими, а также потому, что Россия не заявляла, что захватила их. Однако Штаты находятся в контакте с другими партнерами, включая Великобританию.

"Если мы почувствуем, что такая работа через наше посольство в Москве или иным образом будет продуктивной с точки зрения получения дополнительной информации о местонахождении этих лиц, мы без колебаний сделаем это", - подытожил представитель Госдепартамента.

Напомним, двое бывших американских военных - Александр Дрюке и Энди Хьюн - были захвачены в плен российскими войсками во время ожесточенного боя под Харьковом. Об этом СМИ рассказали товарищи, которые сражались вместе с ними.

Товарищ двух мужчин сообщил, что они были схвачены после того, как столкнулись с гораздо более многочисленными русскими силами во время боя в прошлый четверг.