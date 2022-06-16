У Держдепартаменті повідомляють про третього зниклого американця на війні в Україні

У Державному департаменті США заявили про третього американця, який вирушив в Україну для боротьби з Росією і останніми тижнями був ідентифікований як зниклий безвісти.

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Про це пише CNN, цитуючи представника Держдепартаменту Нед Прайс на брифінгу для преси.

"Є повідомлення про ще одного американця, місцезнаходження якого невідоме. Я не можу говорити про специфіку цієї справи. На жаль, ми не знаємо всіх подробиць цієї справи", - розповів Нед Прайс.

За його словами, департамент перебуває в контакті з сім'ями двох інших громадян США, які були захоплені в Україні, а також з українською владою та Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

"Ми продовжуємо всіма можливими способами закликати американських громадян не їздити в Україну через супутні небезпеки, які представляє агресія Росії, що триває", - сказав Прайс.

Водночас він зазначив, що США не зв'язуються з Росією з приводу зниклих безвісти американців, тому що у них поки що немає вагомих підстав вважати, що вони були захоплені росіянами, а також тому, що Росія не заявляла, що захопила їх. Проте Штати перебувають у контакті з іншими партнерами, включаючи Велику Британію.

"Якщо ми відчуємо, що така робота через наше посольство в Москві чи іншим чином буде продуктивною з точки зору отримання додаткової інформації про місцезнаходження цих осіб, ми зробимо це без вагань", - підсумував представник Держдепартаменту.

Нагадаємо, двох колишніх американських військових - Олександра Дрюка та Енді Х'юна - було захоплено в полон російськими військами під час запеклого бою під Харковом. Про це ЗМІ розповіли товариші, які билися разом із ними.

Товариш двох чоловіків повідомив, що їх було схоплено після того, як ті зіткнулися з набагато більш численними російськими силами під час бою минулого четверга.