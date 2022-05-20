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В Минобороны анонсировали важный проект совместно с Германией для укрепления ВСУ
Министр обороны Алексей Резников обсудил начало нового важного проекта для укрепления украинской армии со своей немецкой коллегой Кристин Ламбрехт.
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Об этом Резников сообщил в Twitter.
"Сегодня состоялась очень продуктивная встреча с федеральным министром обороны Германии Кристин Ламбрехт. Мы обсудили начало нового важного проекта, который укрепит возможности украинской армии. Подробности скоро будут. Спасибо Кристине за участие и поддержку!" - написал глава Минобороны.
Напомним, Германия 24 марта передала Украине зенитные ракеты "Стрела" советского образца, которые находились на вооружении у бывшей ГДР.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также Немецкая компания KMW предложила продать Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.