В Минобороны анонсировали важный проект совместно с Германией для укрепления ВСУ

Министр обороны Алексей Резников обсудил начало нового важного проекта для укрепления украинской армии со своей немецкой коллегой Кристин Ламбрехт.

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Об этом Резников сообщил в Twitter.

"Сегодня состоялась очень продуктивная встреча с федеральным министром обороны Германии Кристин Ламбрехт. Мы обсудили начало нового важного проекта, который укрепит возможности украинской армии. Подробности скоро будут. Спасибо Кристине за участие и поддержку!" - написал глава Минобороны.

Напомним, Германия 24 марта передала Украине зенитные ракеты "Стрела" советского образца, которые находились на вооружении у бывшей ГДР.

Также Немецкая компания KMW предложила продать Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.