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У Міноборони анонсували важливий проект спільно з Німеччиною для зміцнення ЗСУ

ЗСУ, Міністр оборони, Олексій Резніков
Фото: Офіс президента України

Міністр оборони Олексій Рєзніков обговорив початок нового важливого проекту для зміцнення української армії зі своєю німецькою колегою Крістін Ламбрехт.

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Про це Резніков повідомив у Twitter.

"Сьогодні відбулася дуже продуктивна зустріч із федеральним міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Ми обговорили початок нового важливого проекту, який зміцнить можливості української армії. Подробиці скоро будуть. Спасибі Христині за участь та підтримку!" – написав голова Міноборони.

Нагадаємо, Німеччина 24 березня передала Україні зенітні ракети "Стріла" радянського зразка, які перебували на озброєнні біля колишньої НДР.

Також Німецька компанія KMW запропонувала продати Україні 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

Автор:
Анастасія Дєдковська