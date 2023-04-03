В Украину прибыли генсек Совета Европы и вице-канцлер Германии

Утром 3 апреля в столицу Украины отдельно друг от друга прибыли генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич и вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Об этом сообщили заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и немецкое издание Spiegel.

"Рада приветствовать генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич в Киеве. Поблагодарила за инициативу Совета Европы по созданию Реестра ущерба, нанесенного агрессией России", - написала Джапарова.

Она обсудила с Пейчинович-Буричем дальнейшие шаги, необходимые для восстановления справедливости и привлечения российских военных преступников к ответственности.

Что касается вице-канцлера Германии, то у Spiegel уточняют, что он прибыл с делегацией представителей немецкого бизнеса. На переговорах с украинскими коллегами планируется обсудить возобновление и сотрудничество в энергетической сфере.

"Визит может дать Украине четкий сигнал, что мы верим, что она победит, что она будет восстановлена, что Украина будет экономически сильным партнером в будущем", - сказал Хабек, сойдя с поезда.

Отметим, что это его первая поездка в Украину с момента полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля 2022 года.

"Я хотел приехать только тогда, когда смогу что-то привезти. Речь идет о бизнес-делегации, которая дает Украине надежду, что после войны будет восстановление", - добавил чиновник.

Напомним, недавно украинская столица принимала группу иностранных лидеров, которые впоследствии отправились в Бучу в годовщину освобождения города. В тот же день секретарь Совета Европы, которой не было на церемонии, подчеркнула, что виновные в преступлениях против мирного населения должны быть привлечены к ответственности.