В Україну прибули генсек Ради Європи та віце-канцлер Німеччини

Вранці 3 квітня до столиці України окремо одне від одного прибули генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич та віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек. Про це повідомили заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова та німецьке видання Spiegel.

"Рада вітати генерального секретаря Ради Європи Марію Пейчинович-Бурич у Києві. Подякувала за ініціативу Ради Європи щодо створення Реєстру збитків, завданих агресією Росії", – написала Джапарова.

Вона обговорила із Пейчинович-Бурич подальші кроки, необхідні для відновлення справедливості та притягнення російських військових злочинців до відповідальності.

Щодо віце-канцлера Німеччини, то у Spiegel уточнюють, що він прибув з делегацією представників німецького бізнесу. На перемовинах з українськими колегами планується обговорити відновлення України та співпрацю в енергетичній сфері.

"Візит може дати Україні чіткий сигнал, що ми віримо, що вона переможе, що вона буде відбудована, що Україна буде економічно сильним партнером у майбутньому", — сказав Хабек, зійшовши з потяга.

Зауважимо, що це його перша поїздка до України з моменту повномасштабного вторгнення російських військ 24 лютого 2022 року.

"Я хотів приїхати лише тоді, коли зможу щось привезти. Йдеться про бізнес-делегацію, яка дає Україні надію, що після війни буде відбудова", — додав посадовець.

Нагадаємо, нещодавно українська столиця приймала групу іноземних лідерів, які згодом відправилися до Бучі в річницю звільнення міста. Того ж дня секретар Ради Європи, якої не було на заході, наголосила, що винні у злочинах проти мирного населення мають бути притягнуті до відповідальності.