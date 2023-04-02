Проти будь-яких зловживань: в ЄС висловилися про головування РФ в ООН

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що під час головування Росії в ООН лідери Європи виступатимуть проти будь-яких зловживань РФ.

"Головування в Раді Безпеки якраз підходить для першого квітня. Незважаючи на те, що Росія є постійним членом Ради Безпеки, вона постійно порушує саму суть правової бази ООН. ЄС виступатиме проти будь-яких зловживань з боку російського головування", - написав головний дипломат ЄС.

6 березня постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав не дозволити місячного головування Росії у Раді безпеки з квітня.

Міністерство закордонних справ України виступає проти головування Росії в Радбезі ООН з 1 квітня. Кулеба відреагував на головування Росії в Радбезі ООН з квітня та заявив, що це "поганий жарт".

Росія — одна з п’яти постійних членів Радбезу, разом з Китаєм, США, Францією та Великою Британією. Це ті країни, які мають право вето. Росія застосовує його завжди на голосуваннях щодо України.