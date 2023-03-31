У США прокоментували майбутнє головування Росії в Радбезі ООН

Вашингтон вважає, що Росії не місце в Раді Безпеки ООН, але наразі немає міжнародно-правового шляху, щоб позбавити її постійного членства.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Ми очікуємо, що Росія надалі використовуватиме своє місце в Раді для поширення дезінформації та намагатиметься відволікти увагу від її спроб виправдати свої дії в Україні, воєнних злочинів, які чинять її військові, а також її жахливих порушень Статуту ООН", - зазначила вона.

Речниця Білого дому наголосила, що "країні, яка грубо порушує Статут ООН і вторгається до свого сусіда, не місце в Раді Безпеки ООН".

Водночас, вона зазначила, що Росія є постійним членом Ради Безпеки і наразі немає "реального міжнародно-правового шляху, щоби змінити цю реальність".

При цьому, за її словами, як би неприємно було б бачити головування Росії в РБ ООН, "насправді це здебільшого церемоніальна посада".

У цьому зв’язку вона закликала РФ "поводитися професійно" та виконувати важливу роботу щодо забезпечення миру й безпеки у світі в період запланованого головування російської делегації в Раді Безпеки ООН у квітні.

Нагадаємо, ще на початку грудня 2022 року Верховна Рада заявила про нелегітимність перебування РФ в ООН та закликала міжнародну спільноту визнати її державою-терористом. За відповідний проект постанови проголосувало 314 депутатів. При цьому жоден з присутніх не проголосував проти та не утримався.

Пізніше у МЗС повідомили, що Україна ініціювала комплексний процес виключення Росії з Ради Безпеки ООН і організації загалом.

Міністерство закордонних справ України виступає проти головування Росії в Радбезі ООН з 1 квітня.