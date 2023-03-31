В США прокомментировали будущее председательство России в Совбезе ООН

Вашингтон считает, что России не место в Совете Безопасности ООН, но пока нет международно-правового пути, чтобы лишить ее постоянного членства.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы ожидаем, что Россия в дальнейшем будет использовать свое место в Совете для распространения дезинформации и попытается отвлечь внимание от ее попыток оправдать свои действия в Украине, военных преступлений, которые совершают ее военные, а также ее ужасных нарушений Устава ООН", – отметила она.

Представитель Белого дома подчеркнула, что "стране, которая грубо нарушает Устав ООН и вторгается к своему соседу, не место в Совете Безопасности ООН".

В то же время она отметила, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности и пока нет "реального международно-правового пути, чтобы изменить эту реальность".

При этом, по ее словам, как бы неприятно было видеть председательство России в СБ ООН, "на самом деле это в основном церемониальная должность".

В этой связи она призвала РФ "вести себя профессионально" и выполнять важную работу по обеспечению мира и безопасности в мире в период запланированного председательства российской делегации в Совете Безопасности ООН в апреле.

Напомним, еще в начале декабря 2022 года Верховная Рада заявила о нелегитимности пребывания РФ в ООН и призвала международное сообщество признать его государством-террористом. За соответствующий проект постановления проголосовало 314 депутатов. При этом ни один из присутствующих не проголосовал против и не воздержался.

Позже в МИД сообщили, что Украина инициировала комплексный процесс исключения России из Совета Безопасности ООН и организации в целом.

Министерство иностранных дел Украины выступает против председательства России в Совбезе ООН с 1 апреля.