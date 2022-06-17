В Великобритании решили выдать США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа

Глава МВД Британии Прити Пател одобрила экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Об этом Wikileaks сообщает в соцсетях со со ссылкой на свои источники.

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BREAKING: UK Home Secretary approves extradition of WikiLeaks publisher Julian Assange to the US where he would face a 175 year sentence - A dark day for Press freedom and for British democracy

The decision will be appealedhttps://t.co/m1bX8STSr8 pic.twitter.com/5nWlxnWqO7 — WikiLeaks (@wikileaks) June 17, 2022

В связи с решением Пател в Wikileaks назвали 17 июня "черным днем для свободы прессы и британской демократии". При этом заявили, что намерен обжаловать это решение. У Ассанжа есть 2 недели для этого, уточнили в МВД.

Британский суд официально одобрил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США для предъявления обвинений в шпионаже 20 апреля.

Основателя Wikileaks разыскивают в США за публикацию тысяч секретных документов в 2010 и 2011 годах. Ассанжу предъявлено обвинение по 18 пунктам со стороны правительства США, которое обвиняет его в заговоре с целью взлома военных баз данных США для получения конфиденциальной секретной информации, которую позже опубликовали на веб-сайте Wikileaks.

Однако сначала он попал в тюрьму по другой причине. В 2012 году из-за обвинений в сексуальных домогательствах, якобы совершенных на территории Швеции, Ассанжа арестовали. Тогда его выпустили под залог, после чего Ассанж исчез. Он укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне семь лет. Позднее власти Швеции закрыли это дело.

Все же его разыскали и в 2019 году и посадили в тюрьму на 50 недель за нарушение условий освобождения под залог.