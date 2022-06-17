У Великобританії вирішили видати США засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа

Глава МВС Британії Пріті Пател схвалила екстрадицію засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа в США, де йому загрожує 175 років ув'язнення. Про це Wikileaks повідомляє в соцмережах із посиланням на свої джерела.

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BREAKING: UK Home Secretary approves extradition of WikiLeaks publisher Julian Assange to the US where he would face a 175 year sentence - A dark day for Press freedom and for British democracy

The decision will be appealedhttps://t.co/m1bX8STSr8 pic.twitter.com/5nWlxnWqO7 — WikiLeaks (@wikileaks) June 17, 2022

У зв'язку з рішенням Пател у Wikileaks назвали 17 червня "чорним днем для свободи преси та британської демократії". При цьому заявили, що збираються оскаржити це рішення. Ассанж має 2 тижні для цього, уточнили в МВС.

Британський суд офіційно схвалив екстрадицію Джуліана Ассанжа до США для пред'явлення звинувачень у шпигунстві 20 квітня.

Засновника Wikileaks розшукують у США за публікацію тисяч секретних документів у 2010 та 2011 роках. Ассанжу висунуто звинувачення за 18 пунктами з боку уряду США, яке звинувачує його в змові з метою злому військових баз даних США для отримання конфіденційної секретної інформації, яку пізніше опублікували на веб-сайті Wikileaks.

Однак спочатку він потрапив до в'язниці з іншої причини. У 2012 році через звинувачення у сексуальних домаганнях, нібито скоєних на території Швеції, Ассанжа заарештували. Тоді його випустили під заставу, після чого Ассанж зник. Він ховався у посольстві Еквадору у Лондоні сім років. Пізніше влада Швеції закрила цю справу.

Все ж таки його розшукали і у 2019 році та посадили у в'язницю на 50 тижнів за порушення умов звільнення під заставу.