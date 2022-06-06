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В ВСУ подтвердили смерть российского генерал-майора Кутузова
В Вооруженных Силах Украины подтвердили смерть российского генерал-майора Романа Кутузова.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
"Командующий 1 армейским корпусом (орков) дыныры генерал-майор Роман Кутузов официально денацифицирован и демилитаризован", - говорится в сообщении.
Напомним, 5 июня в СМИ появилась информация о гибели российского генерал-майора Романа Кутузова во время боев в районе трассы Бахмут – Лисичанск. Также эту информацию подтвердил советник главы МВД Антон Геращенко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В то же время в Минобороны США отметили, что в Украине уже погибли от восьми до десяти российских генералов. В Штатах считают это чрезвычайно большим количеством погибших генералов для современной армии, намного превышающим число американских генералов, погибших за 20 лет конфликта в Афганистане.