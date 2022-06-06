В ВСУ подтвердили смерть российского генерал-майора Кутузова

В Вооруженных Силах Украины подтвердили смерть российского генерал-майора Романа Кутузова.

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Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Командующий 1 армейским корпусом (орков) дыныры генерал-майор Роман Кутузов официально денацифицирован и демилитаризован", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 июня в СМИ появилась информация о гибели российского генерал-майора Романа Кутузова во время боев в районе трассы Бахмут – Лисичанск. Также эту информацию подтвердил советник главы МВД Антон Геращенко.

В то же время в Минобороны США отметили, что в Украине уже погибли от восьми до десяти российских генералов. В Штатах считают это чрезвычайно большим количеством погибших генералов для современной армии, намного превышающим число американских генералов, погибших за 20 лет конфликта в Афганистане.