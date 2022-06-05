ВСУ ликвидировали генерал-майора Кутузова - СМИ

5 июня в ходе боев в районе трассы Бахмут – Лисичанск Вооруженные силы Украины ликвидировали высокопоставленного российского военного - начальника штаба 29-й общевойсковой армии генерал-майора Романа Кутузова.

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Об этом сообщали росСМИ, также информацию подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Уточняем, что официально Минобороны РФ еще не заявляло о гибели Кутузова. Также неизвестны детальные обстоятельства ликвидации генерал-майора армии страны-агрессора.

Отметим, что четырехзвездный генерал в отставке Дэвид Петреус в интервью Укринформу сообщал, что Вооруженные силы Украины ликвидировали уже не менее 10 русских генералов (без учета Кутузова). По его оценкам это очень большая цифра, особенно если учесть, что вся армия США потеряла всего одного генерала в течение десятилетий боевых действий в Ираке и Афганистане.

В частности, в апреле ВСУ ликвидировали двух генералов в Херсонской области. Это произошло, когда 22 апреля украинские военные уничтожили передовой пункт управления 49 общевойсковой армии оккупантов.