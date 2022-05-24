В Украине погиб отставной генерал российских ВВС: стали известны подробности

В небе над Украиной был сбит и погиб генерал-майор Военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев, ставший таким образом самым высокопоставленным российским летчиком, о гибели которого стало известно. Как сообщает русская служба Би-би-си, информацию об этом подтвердили три бывших подчиненных Боташева, поддерживавшие с ним связь после окончания службы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Отмечается, что один их них подтвердил СМИ, что в Украине отставной генерал выполнял задания на Су-25 - именно такой штурмовик, по заявлению Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 22 мая был сбит в небе над Луганской областью. В сообщении говорилось, что катапультироваться пилот не успел.

"Сегодня погиб Канамат! Район Попасной, 8:25... Первый заход НАР-ы (неуправляемые авиационные ракеты), второй - бомбы... Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и... Всё", - цитирует Би-би-си комментарий участника обсуждения в одном из российских Telegram-каналов, которое, однако был удален администратором, после чего участники продолжили обсуждение, используя инициалы К.Х.Б.

"Прощай командир... Мало на этой планете людей, которые так же жили небом, как ты. Небо забирает лучших, сегодня оно забрало тебя", - написал авторитетный в кругах российских военных летчиков Telegram-канал Fighterbomber.

Как указывает Би-би-си, на сегодня по данным из открытых источников известно о гибели в Украине уже как минимум 31 российского военного летчика. Конкретно Боташев имел класс летчика-снайпера. По данным минобороны России, подготовка такого летчика занимает 10-12 лет и обходится примерно в 8 миллионов долларов.

Боташев родился в 1959 году в Карачаево-Черкесии, закончил Ейский высший военный авиационный институт, получил квалификацию "истребителя-бомбардировщика". Дослужился от лейтенанта до генерала. Командовал полком гвардейской авиабазы в Воронеже. Военная карьера Боташева закончилась в июне 2012 года, когда его обвинили в крушении истребителя Су-27 под Петрозаводском.

Тогда он попросил своего друга-полковника прокатить его на Су-27, допуска к полетам на котором не имел, но решив выполнить фигуру высшего пилотажа, не справился с управлением: истребитель сорвался в штопор и разбился, а Боташев катапультировался.

На суде выяснилось, что за ним уже числилось аналогичное должностное нарушение - в 2011 году он, не имея допуска, управлял самолетом Су-34. В итоге Боташева признали виновным в крушении самолета и приговорили к четырем годам тюрьмы условно и штрафу в 5 миллионов рублей. После этого генерал уволился из российской армии и работал замглавы ДОСААФ Санкт-Петербурга и Ленинградской области по авиации.

При этом, как отмечает Би-би-си, пока непонятно, каким образом 63-летний военный в отставке оказался за штурвалом Су-25 в Украине. Бывшие подчиненные предположили, что он "просто не смог остаться в стороне".