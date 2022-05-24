В Україні загинув відставний генерал російських ВПС: стали відомі подробиці

У небі над Україною був збитий і загинув генерал-майор Військово-повітряних сил Росії у відставці Канамат Боташев, який став таким чином найбільш високопоставленим російським льотчиком, про загибель якого наразі відомо. Як повідомляє російська служба Бі-бі-сі, інформацію про це підтвердили три колишні підлеглі Боташева, які підтримували з ним зв'язок після закінчення служби.

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Зазначається, що один із них підтвердив ЗМІ, що в Україні відставний генерал виконував завдання на Су-25 - саме такий штурмовик, за заявою Генерального штабу Збройних сил України від 22 травня, був збитий у небі над Луганською областю. У повідомленні йшлося, що катапультуватись пілот не встиг.

"Сьогодні загинув Канамат! Район Попасної, 8:25... Перший захід НАР-и (некеровані авіаційні ракети), другий - бомби... Стінгер на виході з атаки, вибух у повітрі і... Все", - цитує Бі-бі-сі коментар учасника обговорення в одному з російських Telegram-каналів, який, однак, було видалено адміністратором, після чого учасники продовжили обговорення, використовуючи ініціали К.Х.Б.

"Прощавай командир... Мало на цій планеті людей, які так само жили небом, як ти. Небо забирає найкращих, сьогодні воно забрало тебе", - написав авторитетний у колах російських військових льотчиків Telegram-канал Fighterbomber.

Як зазначає Бі-бі-сі, на сьогодні, за даними з відкритих джерел, відомо про загибель в Україні вже як мінімум 31 російського військового льотчика. Конкретно Боташев мав клас льотчика-снайпера. За даними міноборони Росії, підготовка такого льотчика займає 10-12 років і коштує приблизно 8 мільйонів доларів.

Боташев народився 1959 року в Карачаєво-Черкесії, закінчив Єйський вищий військовий авіаційний інститут, отримав кваліфікацію "винищувача-бомбардувальника". Дослужився від лейтенанта до генерала. Командував полком гвардійської авіабази у Воронежі. Військова кар'єра Боташева закінчилася у червні 2012 року, коли його звинуватили у краху винищувача Су-27 під Петрозаводськом.

Тоді він попросив свого друга-полковника прокотити його на Су-27, допуску до польотів на якому не мав, але вирішивши виконати фігуру найвищого пілотажу, не впорався з керуванням: винищувач зірвався у штопор і розбився, а Боташев катапультувався.

На суді з'ясувалося, що за ним уже значилося аналогічне посадове порушення - у 2011 році він, не маючи допуску, керував літаком Су-34. У результаті Боташева визнали винним у катастрофі літака і засудили до чотирьох років в'язниці умовно та до штрафу в 5 мільйонів рублів. Після цього генерал звільнився з російської армії і працював заступником голови ДОСААФ Санкт-Петербурга та Ленінградської області з авіації.

При цьому, як зазначає Бі-бі-сі, поки що незрозуміло, яким чином 63-річний військовий у відставці опинився за штурвалом Су-25 в Україні. Колишні підлеглі припустили, що він "просто не зміг залишитися осторонь".