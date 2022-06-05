ЗСУ ліквідували генерал-майора Кутузова - ЗМІ

5 червня під час боїв у районі траси Бахмут – Лисичанськ Збройні сили України ліквідували високопоставленого російського військового – начальника штабу 29-ї загальновійськової армії генерал-майора Романа Кутузова.

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Про це повідомляли росЗМІ, також інформацію підтвердив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Уточнюємо, що офіційно Міноборони РФ ще не заявляло про загибель Кутузова. Також невідомі детальні обставини ліквідації генерал-майора армії країни-агресора.

Зазначимо, що чотиризірковий генерал у відставці Девід Петреус в інтерв'ю Укрінформу повідомляв, що Збройні сили України ліквідували вже не менше 10 російських генералів (без урахування Кутузова). За його оцінками, це дуже велика цифра, особливо якщо врахувати, що вся армія США втратила всього одного генерала протягом десятиліть бойових дій в Іраку та Афганістані.

Зокрема, у квітні ЗСУ ліквідували двох генералів у Херсонській області. Це сталося, коли 22 квітня українські військові знищили передовий пункт управління 49 загальновійськової армії окупантів.