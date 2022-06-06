У ЗСУ підтвердили смерть російського генерал-майора Кутузова

У Збройних Силах України підтвердили смерть російського генерал-майора Романа Кутузова.

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Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Командувач 1 армійським корпусом (орків) динири генерал - майор Роман Кутузов офіційно денацифікований і демілітаризований", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 червня у ЗМІ з'явилась інформація про загибель російського генерал-майора Романа Кутузова під час боїв у районі траси Бахмут – Лисичанськ. Також цю інформацію підтвердив радник голови МВС Антон Геращенко.

Водночас у Міноборони США наголосили, що в Україні загинуло від восьми до десяти російських генералів. У Штатах вважають це надзвичайно великою кількістю загиблих генералів для сучасної армії, яка набагато перевищує кількість американських генералів, які загинули за 20 років конфлікту в Афганістані.