Парламент Венгрии решил снова отложить голосование о ратификации членства Швеции в НАТО. Данный вопрос обсудят уже после летних каникул.

Об этом сообщает HVG.hu.

Издание пишет, что перед летними каникулами парламентарии проведут три сессии, но вопрос Швеции на них не будет рассматриваться. Законотворцы же рассмотрят закон о статусе учителей и проекте бюджета на следующий год.

"В пятницу будет проголосован проект бюджета на следующий год, который и без того выглядит нежизнеспособным, но ратификация вступления Швеции в НАТО до сих пор не стоит на повестке дня, а это означает, что откладываемое уже год голосования точно не будет. Перенесли на осень", - говорится в сообщении HVG.

То, что Венгрия затягивает ратификацию, подтвердила и депутат от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнесса Вадай.

"Орбан также не хочет голосовать за вступление Швеции в НАТО на следующей неделе", – написала она и назвала лидера страны Виктора Избрана слугой Путина.

Напомним, что Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО в июле 2022 года. Однако, если первая уже стала членом Альянса, то ратификацию заявки Швеции до сих пор затягивают Турция и Венгрия.

В свою очередь, представитель правительства Венгрии Золтан Ковач писал, что его страна не ратифицирует заявку, в частности, из-за "постоянного подрыва отношений со стороны Швеции".