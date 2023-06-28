Угорщина відклала ратифікацію вступу Швеції до НАТО

Парламент Угорщини вирішив знову відкласти голосування про ратифікацію членства Швеції в НАТО. Дане питання обговорять уже після літніх канікул.

Про це повідомляє HVG.hu.

Видання пише, що перед літніми канікулами парламентарі проведуть три сесії, але питання Швеції на них не розглядатиметься. Натомість законотворці розглянуть закон про статус вчителів та проект бюджету на наступний рік.

"У п'ятницю буде проголосовано проект бюджету на наступний рік, який і без того виглядає нежиттєздатним, але ратифікація вступу Швеції до НАТО досі не стоїть на порядку денному, а це означає, що голосування, яке відкладається вже рік, точно не буде. Перенесли на осінь", - йдеться у повідомленні HVG.

Те, що Угорщина затягує ратифікацію, підтвердила і депутака від опозиційної партії "Демократична коаліція" Агнеса Вадай.

"Орбан також не хоче голосувати за вступ Швеції до НАТО наступного тижня", - написала вона та назвала лідера країни Віктора Обрана слугою Путіна.

Нагадаємо, що Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО в липні 2022 року. Однак якщо перша вже стала членом Альянсу, то ратифікацію заявки Швеції досі затягують Туреччина та Угорщина.

Своєю чергою речник уряду Угорщини Золтан Ковач писав, що його країна не ратифікує заявку, зокрема, через "постійний підрив відносин із боку Швеції".