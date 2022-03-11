Войска РФ сорвали эвакуацию украинских граждан по 6 маршрутам

Российские военные сорвали эвакуацию из населенных пунктов Украины по шести маршрутам, заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Была сорвана эвакуация из города Изюм Харьковской области в город Лозовая.

"Российские войска, не соблюдая режим прекращения огня, обстреляли из минометов дорогу на подъезде к Изюму. К сожалению, эвакуация жителей и поставка гуманитарного груза в данный момент невозможна", — сказала Верещук.

Не состоялась также эвакуация из сел Андреевка и Микуличи Киевской области в Житомир. Военные РФ остановили автобусы и сказали, что не получали команды пропустить автобусы для эвакуации людей. Хотя россияне накануне подтвердили Красному Кресту готовность открыть гуманитарный коридор в этом направлении.

Эвакуация также не произошла по маршруту из Макарова в Житомир, из Бородянки в Житомир, из Волновахи Донецкой области в направлении Покровска и из Мариуполя в Запорожье

Более тысячи людей удалось вывезти из Ворзеля, а также эвакуированы мирные жители из Бучи, Гостомеля, Козаровичей.

Министр утверждает, что в субботу будет предпринята попытка эвакуировать людей из Мариуполя "на глазах у всего мира". В процессу привлекут журналистов и священников.

"Сначала мы планируем завезти гуманитарный груз в Мариуполь, а обратно мы хотим эвакуировать людей", — сказала Верещук.

Напомним, альтернативные маршруты эвакуации во избежание пробок на основных трассах Украины предложило водителям частного транспорта Министерство инфраструктуры.

В связи с приближением активных боевых действий из Пущи-Водицы эвакуировали 520 человек.