Війська РФ зірвали евакуацію українських громадян за 6 маршрутами

Російські військові зірвали евакуацію з населених пунктів України за шістьма маршрутами, заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Було зірвано евакуацію з міста Ізюм Харківської області до міста Лозова.

"Російські війська, не дотримуючись режиму припинення вогню, обстріляли з мінометів дорогу на під'їзді до Ізюма. На жаль, евакуація жителів і постачання гуманітарного вантажу на даний момент неможливе", - сказала Верещук.

Не відбулася також евакуація із сіл Андріївка та Микуличі Київської області до Житомира. Військові РФ зупинили автобуси та сказали, що не отримували команди пропустити автобуси для евакуації людей. Хоча росіяни напередодні підтвердили Червоному Хресту готовність відкрити гуманітарний коридор у цьому напрямі.

Евакуація також не сталася за маршрутом з Макарова до Житомира, з Бородянки до Житомира, з Волновахи Донецької області у напрямку Покровська та з Маріуполя до Запоріжжя

Понад тисячу людей вдалося вивезти з Ворзеля, а також евакуйовано мирних жителів із Бучі, Гостомелю, Козаровичів.

Міністр стверджує, що в суботу буде зроблено спробу евакуювати людей з Маріуполя "на очах усього світу". У процесі залучать журналістів та священиків.

"Спочатку ми плануємо завезти гуманітарний вантаж до Маріуполя, а назад ми хочемо евакуювати людей", - сказала Верещук.

Нагадаємо, альтернативні маршрути евакуації, щоб уникнути пробок на основних трасах України, запропонувало водіям приватного транспорту Міністерство інфраструктури.

У зв'язку з наближенням активних бойових дій із Пущі-Водиці евакуювали 520 людей.