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ВСУ уничтожили командный пункт 35-й армии РФ

обломки самолета
Обломки российского самолета. Фото: пресс-служба Генштаба ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по группировкам оккупантов, которые пытаются закрепиться на захваченных рубежах. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Украинские военные уничтожили командный пункт и подразделения обеспечения 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ, потери врага уточняются.

За последние сутки,  16 марта, ВСУ уничтожили также десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня. Уточняется информация о типе еще одного сбитого самолета.

Оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов. Так, военный самолет вражеской армии РФ целенаправленно сбросил мощную бомбу на Мариупольский драматический театр. В этот момент в нем прятались сотни мирных жителей. 

Российские войска несут потери, но продолжают действовать в информационном пространстве — проводят кибератаки, уничтожают ретрансляторы теле- и радиосигналов, распространяют дезинформацию о ходе боевых действий.

В Черном море российские войска поразили ракетами три судна, которые шли под панамским флагом. Одно из них затонуло.

Автор:
Сергей Горелов