ЗСУ знищили командний пункт 35-ї армії РФ

Збройні сили України продовжують завдавати ударів по угрупованнях окупантів, які намагаються закріпитися на захоплених рубежах. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Українські військові знищили командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ, втрати ворога уточнюються.

За останню добу, 16 березня, ЗСУ знищили також десять повітряних цілей противника: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня. Уточнюється інформація про тип ще одного збитого літака.

Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселеним районам українських міст. Так, військовий літак ворожої армії РФ цілеспрямовано скинув потужну бомбу на Маріупольський драматичний театр. У цей момент у ньому ховалися сотні мирних мешканців.

Російські війська зазнають втрат, але продовжують діяти в інформаційному просторі — проводять кібератаки, знищують ретранслятори теле- та радіосигналів, поширюють дезінформацію про перебіг бойових дій.

У Чорному морі російські війська вразили ракетами три судна, які йшли під панамським прапором. Одне з них затонуло.