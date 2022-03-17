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ЗСУ знищили командний пункт 35-ї армії РФ
Збройні сили України продовжують завдавати ударів по угрупованнях окупантів, які намагаються закріпитися на захоплених рубежах. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
Українські військові знищили командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ, втрати ворога уточнюються.
За останню добу, 16 березня, ЗСУ знищили також десять повітряних цілей противника: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня. Уточнюється інформація про тип ще одного збитого літака.
Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселеним районам українських міст. Так, військовий літак ворожої армії РФ цілеспрямовано скинув потужну бомбу на Маріупольський драматичний театр. У цей момент у ньому ховалися сотні мирних мешканців.Підписуйтесь на наш Telegram канал
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