За сутки уничтожено 266 российских оккупантов – ВСУ

За прошедшие сутки уничтожено 266 человек личного состава российских оккупационных войск, с начала войны – более 12 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 11 марта ориентировочно составили: личного состава – более 12 тысяч человек, танков ‒ 353 единиц, ББМ ‒ 1165, артиллерийских систем –125, РСЗО –58, средств ПВО – 31, самолетов – 57, вертолетов – 83, автомобильной техники – 558, корабли/катера – 3, цистерн с ГСМ – 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Также отмечается, что за последние сутки вооруженные силы РФ потеряли 266 человек, танков ‒ 18 единиц, ББМ ‒ 60, артиллерийских систем – 2, РСЗО – 2, средства ПВО – 2, автомобильной техники – 32.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, потери врага уточняются, а подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Отметим, так как Россия не хочет забрать погибших военных и вернуть их семьям, "Укрзализныця" отзывает свои вагоны-рефрижераторы с точек для сбора останков тел погибших солдат российской армии.

Поэтому Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.