За добу знищено 266 російських окупантів – ЗСУ

Минулої доби знищено 266 осіб особового складу російських окупаційних військ, з початку війни – понад 12 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 березня орієнтовно склали особового складу – понад 12 тисяч осіб, танків – 353 одиниць, ББМ – 1165, артилерійських систем –125, РСЗВ – 58, засобів ППО – 31, літаків – 5, автомобільної техніки – 558, кораблі/катери – 3, цистерн з ПММ – 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Також зазначається, що за останню добу збройні сили РФ втратили 266 осіб, танків – 18 одиниць, ББМ – 60, артилерійських систем – 2, РСЗВ – 2, засоби ППО – 2, автомобільної техніки – 32.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, втрати ворога уточнюються, а підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Зазначимо, оскільки Росія не хоче забрати загиблих військових та повернути їх сім'ям, "Укрзалізниця" відкликає свої вагони-рефрижератори з точок для збирання останків тіл загиблих солдатів російської армії

Тому Кабмін прийняв ухвалу про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації, і навіть незаконних збройних формувань.

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