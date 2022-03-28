За сутки ВСУ отбили 5 атак на Донбассе

Украинские бойцы продолжают оборонительные бои на разных направлениях: восточном, юго-восточном и северо-восточном. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Армия сдерживает продвижение противника по направлениям населенных пунктов Гуляйполе и Запорожье. Продолжается проведение оборонительных операций на Волынском и Северском направлениях.

В районе Киева ВСУ сдерживают противника, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока.

На Донецком и Луганском направлениях группировка Объединенных сил за сутки отбила пять атак врага. Она уничтожила два танка, боевую машину пехоты и один автомобиль войск РФ, нанесла потери в живой силе.

На Авдеевском направлении украинские воины отражают попытки наступления в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

На юге украинская армия готовится к обороне Кривого Рога, Запорожья и Николаева.

За воскресенье, 27 марта, ВСУ уничтожили 4 самолета, 1 вертолет, 2 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты.

Напомним, Минфин Украины выделит еще 6 млрд гривен на нужды теробороны, для удовлетворения продовольственных нужд и эвакуации населения с опасных территорий за счет средств образовательной субвенции.

В ходе интервью российским журналистам президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина с РФ обменивались списками пленных и погибших военнослужащих и готова к обмену всех на всех.